Генпрокуратура занялась проверкой повышения тарифов ЖКХ

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в отдельных регионах взлетели в разы, в то время как средний рост цен за коммунальные платежи в России составил 11,9%. На это обратил внимание генеральный прокурор Игорь Краснов.

Глава Генпрокуратуры поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Особое внимание уделят пресечению злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков.

В случае выявления нарушений российского законодательства будут предприняты надлежащие меры, цитирует заявление Генпрокуратуры РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что задержки своевременной индексации тарифов ЖКХ приводят к тому, что проиндексировать их через год или два без федеральных субсидий оказывается невозможно. Президент подчеркивал, что подобным ударам по карману россиян нельзя найти оправдание.

Вслед за этим Министерство экономического развития России обнародовало уточненный прогноз по индексации платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — показатели увеличились практически вдвое, начиная с 2026 года.