Если Соединенные Штаты отправят Украине всего лишь десять ракет-перехватчиков Patriot, как пообещал глава государства Дональд Трамп, "это будет просто глупой шуткой". Такую оценку высказал высокопоставленный офицер украинских ВВС.

По словам украинского военного, которые приводит The Times, иначе расценивать подачку из Вашингтона невозможно, ведь указанного количества ракет будет недостаточно даже для одного боя.

8 июля американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы. Он заявил, что "мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине", потому что "я одобрил это".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что высказывание Трампа об отправке Киеву десяти ракет Patriot – это не более чем "остатки с байденовского стола" и "красивый жест поддержки, за которым не следует ничего".