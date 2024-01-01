В Госдуме предложили оценивать работу полицейских по QR-коду

В России предлагают провести эксперимент — внедрить систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через портал "Госуслуги". С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Антон Ткачев.

Парламентарий обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, предложив меры по повышению доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. По идее Ткачева, после взаимодействия с полицейским гражданин мог бы оценить его работу, отсканировав QR-код на форме сотрудника МВД.

Такой подход, по задумке депутата, даст возможность честным и эффективным сотрудникам полиции получать заслуженную награду, а сама эта система повысит привлекательность службы в органах внутренних дел, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 62% опрошенных россиян доверяют сотрудникам полиции своего региона. Также проводилось исследование о том, каким граждане России видят типичного полицейского. Большинство охарактеризовали стража правопорядка как опрятного, храброго, вежливого и порядочного.

Глава государства Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства внутренних дел, поблагодарил полицейских за их преданность службе. Благодаря слаженной работе сотрудников ведомства в 2024 году в стране улучшилась раскрываемость убийств и квартирных краж, снизилась уличная преступность, сокращается число рецидивов.