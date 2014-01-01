Главный тренер сборной Бразилии по футболу получил срок

Главного тренера сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти к году тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Такой вердикт вынес суд в Испании в среду, 9 июля.

Как уточняет Associated Press, обвинение вменило бразильцу махинации с налогами на миллион евро в 2014-2015 годах, когда Анчелотти тренировал мадридский "Реал".

Суд счел обвинение доказанным и наказал тренера годом тюрьмы и штрафом в 386 тысяч евро. При этом испанские журналисты указывают на то, что реальной отсидки Анчелотти может избежать — в Испании тюремные сроки до двух лет обычно являются условными.

Спортсмены и тренеры с высокими гонорарами нередко оказываются на скамье подсудимых за финансовые махинации, в том числе с налогами. Так, в поле зрения правоохранителей попал португалец Жозе Моуринью — его заподозрили в неуплате налогов на 3,3 миллиона евро в период руководства тренерским штабом "Реала".

Бразильский форвард Марсело скрыл от налоговых органов 753624,9 евро. Однако ему удалось отделаться условным сроком всего в четыре месяца и штрафом в 40% от суммы недоимок.