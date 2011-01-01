Путин уволил своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова сразу от двух должностей. Соответствующие указы главы государства опубликованы в среду, 9 июля.

Богданов отправлен в отставку с должностей заместителя министра иностранных дел и специального представителя главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки.

Оба документа, опубликованные на официальном портале правовой информации, вступают в силу со дня подписания. Причины отставки Богданова в них не указаны. При этом источник ТАСС утверждает, что дипломат написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Михаилу Богданову, судя по данным на официальном сайте МИД России, 73 года. На дипломатической службе он состоит более полувека. Заместителем главы внешнеполитического ведомства он стал в 2011 году, а в 2014 году был назначен спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность работы дипломатов, особенно в нынешних геополитических условиях. При этом он просил уделить особое внимание выполнению задач и обязанностей, связанных с расширением БРИКС.