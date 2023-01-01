В Госдуме испугались снижения цен на яйца

В Государственной думе озаботились крайне низкими закупочными ценами на куриное яйцо в 30 рублей при себестоимости в 60 рублей. В связи с этим заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Госдумы Юлия Оглоблина направила запрос главе Российского птицеводческого союза Галине Бобылевой.

Как сообщает Forbes, парламентарий запросила информацию о текущих условиях поставки яиц для "изучения ситуации и принятия оперативных мер". В профильном парламентском комитете опасаются, что снижение цен является следствием избавления птицефабрик от кур-несушек, а к Новому году цены на яйца вновь взлетят.

В Росптицесоюзе пообещали опросить участников рынка, подчеркнув, что ведется работа с птицефабриками.

В конце 2023 года куриные яйца в магазинах подорожали так резко, что это привлекло внимание руководства государства. Росстат уточнил, что за год этот товар вырос в цене на 61,35%. ФАС возбудила несколько дел о необоснованном повышении цен.

Глава федерального правительства Михаил Мишустин назвал виновников роста цен в России и заверил, что работа кабмина направлена на системную борьбу с причинами роста цен, включая поддержку отечественных производителей.