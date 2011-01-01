Замглавы МИД Богданов раскрыл истинную причину своего увольнения

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов рассказал, почему глава государства подписал указы о его отставке.

9 июля были обнародованы два документа, освобождающие Богданова и от должности замглавы МИД, и от поста специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

73-летний Михаил Богданов рассказал "Известиям", что его отставка связана с очевидной причиной: "Уже пора. Возраст, пенсия".

Информированный источник, на который ссылается ТАСС, рассказал, что преемник на вакантные должности пока не определен — рассматривается несколько кандидатур. Также пока неясно, займет ли оба освободившихся поста один человек или будут подобраны два человека.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года президент пролонгировал срок федеральной государственной службы председателя Следственного комитета. Александр Бастрыкин, которому исполнился 71 год, возглавляет ведомство с 2011 года.