Шторм мощностью 12 баллов обрушился на Подмосковье

Разгул стихии в среду, 9 июля, в Московской области обернулся ураганом и штормом. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, в аэропорту Шереметьево в период с 17:16 до 17:25 ветер достигал ураганных значений — 33 метра в секунду. По шкале Бофорта это соответствует 12-бальному шторму.

До того Евгений Тишковец объяснял, что причиной разгула стихии является аномальная жара. Температура в 35 градусов создает идеальные условия для формирования мощных кучево-дождевых облаков, которые приносят с собой грозы, град и ураганные порывы ветра.

Ранее мощный ураган обрушился на Ярославль — стихия бушевала в городе менее часа, но успела натворить немало бед. Бетонный столб в Дзержинском районе рухнул рядом со школьником, ребенок попал в больницу, но угрозы его жизни нет.

До того сразу на несколько российских регионов обрушились ливни с грозами и сильным ветром. В Москве за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков. В Бурятии град побил урожай.