Польский президент пригрозил НАТО закрыть ключевой аэропорт для поставок вооружения на Украину

Президент Польши пообещал, что закроет на ремонт аэропорт в Жешуве, через который проходит 95% военной помощи незалежной. Об этом 10 июля Анджей Дуда сообщил в интервью журналистам.

Его не пригласили на встречу, где решался вопрос о поставках помощи Украине через территорию Польши. Политик назвал такую ситуацию "скандалом", отметив, что это следует обсуждать не с Киевом, а со странами Североатлантического альянса.

"Простите, это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы закрываем аэропорт и до свиданья. У нас ремонт", — сказал лидер страны.

Ранее Анджей Дуда заявил, что западные страны хотят выжать из Польши как можно больше помощи Украине.