Искусственный интеллект совсем от рук отбился! Чат-бот по имени Грок - детище Илона Маска - где-то понабрался дурных манер и, мало того, что отбросил всякую политкорректность, так ещё начал крыть нехорошими словами политиков направо и налево.

Правительство Польши призывает ЕС провести расследование после того, как искусственный интеллект Грок начал сыпать нецензурными комментариями в адрес польских политиков.

Кто ж его такому научил, Илон Маск что ли гадости нашёптывал? Да ведь ещё Уинстон Черчилль, один из главных героев свободного мира, о Польше отзывался так:

"И вот теперь, когда всякая помощь и преимущества растрачены и выброшены впустую, Великобритания, ведя за руку Францию, наступает, чтобы гарантировать целостность Польши, той самой Польши, которая с жадностью гиены всего шесть месяцев назад приняла участие в ограблении и уничтожении Чехословацкого государства".

Ну подумаешь - гиена, а нынешние уж и разобиделись. Далее пошло уже совсем кучно. Сегодня в заголовках американских СМИ доминирует тема искусственного интеллекта. Чат-бот Илона Маска начал публиковать антисемитские посты, в том числе с восторженными отсылками к Гитлеру.

Ну, это, конечно, перебор. Но кто пересматривает историю, в частности, итоги Второй мировой войны? Спонсирует нацистов на Украине? Эти вопросы демократический мир игнорирует. Пока все камни летят в Илона Маска. Но не он же научил искусственный интеллект дразнить политиков.

Конечно, можно рассказывать, какой он самостоятельный и самообучаемый. Выпестованный современными цифровыми алхимиками в лабораторной пробирке монстр "Искусственный Интеллект" показал, что ему плевать на людей, этику и любые ценности. Вполне себе либеральный тренд, где границы возможного и допустимого раздвигают ежедневно. Если допустима любая постановка вопроса, возможен любой ответ.

У Грока спросили в шутку: кто в Америке сегодня заслуживает смертной казни за свои поступки? Нейросеть назвала Илона Маска и Дональда Трампа.

Так у нас или у нейросетей в действительности всё не так, как на самом деле?