ФСБ рассекретила признания 18-летнего бандеровца о Волынской резне

Бандеровцы во время Волынской резни в 1943-м году не щадили в польских сёлах этнических украинцев, если те не были сторонниками националистов. Это подтверждают архивные документы - ФСБ рассекретило очередные подробности трагедии.

Опубликованы показания 18-летнего участника событий, члена запрещённых в России экстремистских Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*.

На допросе он рассказывал, как нападали на мирных жителей, грабили и уничтожали дома. Описывал подробности расправ над безоружными женщинами и детьми - в ход шли винтовки, топоры и ножи. Его отряд за полгода зверски убил около полутора тысяч человек в трёх деревнях. Тела часто оставляли на местах, а сёла сжигали дотла. Всего жертвами бандеровцев тогда стали более 100 тысяч человек.

* ОУН - Организация украинских националистов и УПА - Украинская повстанческая армия - признаны экстремистскими организациями и запрещены в России