На поминках Жанны Фриске разгорелся вопиющий скандал: вот что произошло

Жанна Фриске умерла 10 лет назад. Певица боролась с раком мозга. 8 июля ей исполнился бы 51 год. В день рождения исполнительницы хита "Малинки" в Москве прошли поминки, но вечер памяти обернулся скандалом.

Поминки оказались фестивалем песен Жанны, при чем в формате караоке. Организаторы мероприятия потребовали с гостей плату. Со всех собирали по пять тысяч рублей, уверяя, что деньги пойдут в фонд Фриске.

Продюсер Гера Иващенко уверен, что к семье покойной артистки этот скорбный вечер никакого отношения не имеет, скорее всего его организовали мошенники, которые не в первый раз пытаются заработать на имени Жанны. По словам продюсера, этим людям каждый год удается обмануть кого-то из друзей Фриске, на этот раз пострадала Наталья Гулькина.

"Я приехала сюда, чтобы выразить почтение и уважение отцу Жанны. Мы были с ней знакомы, дружили, общались. В тот период времени мы были вместе даже в турах. Если бы я знала, что будет такая история, то я бы, конечно, не приехала сюда", — сетовала Наталья, обнаружив вместо поминок веселое караоке.

Папа Жанны Владимир Борисович, а также остальные члены семьи и коллеги на мероприятии не появились. Организаторы утверждали, что среди гостей будет Ольга Орлова, но и она не пришла.

Когда скандал с поминками дошел до СМИ, Владимир Борисович посчитал нужным внести ясность. Он назвал мероприятие "очень сомнительным", и заверил, что близкие Фриске по таким веселым поминкам не ходят.

"Это какое-то левое сборище, не имеющие никакого отношения ни к Жанне, ни к фонду Жанны, ни к семье. Какие-то самозванцы и, по-моему, мошенники, организовали его. Поэтому никто не отозвался на их приглашения", — поделился папа певицы со "СтарХитом".

Отметим, что в день рождения Жанны ее поминали на Николо-Архангельском кладбище. Владимир Борисович у могилы дочери провел несколько часов, он делился воспоминаниями о певице, общался с ее поклонниками и прессой.