Стало известно, почему жена Макрона странно вела себя в Британии: пережила страшную трагедию

Президент Франции и первая леди страны находятся в Британии с трехдневным визитом. Пребывание четы Макрон в Лондоне началось со скандала. Бриджит снова пренебрегла мужем, отказавшись от его помощи при сходе с трапа самолета.

После этого состоялся торжественный прием в Виндзорском замке. Там Эммануэль был весел и налегал на вино, а его жена в это время казалась подавленной и практически ни с кем не общалось. Причину странного поведения первой леди Франции удалось узнать Daily Mail.

Как пишет британская газета, Бриджит пережила трагедию накануне визита. Она была раздавлена горем, но отменить поездку оказалось невозможно. Незадолго до отъезда в Лондон Макрон потеряла сестру. 93-летняя Анна-Мария Троньё скончалась на прошлой неделе в родном городе семьи Амьен на севере Франции.

"Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла", — сообщил источник издания.

Поговаривают, что в семье Макрон уже давно разлад. Так, например, президент Франции вместо того, чтобы уделить внимание убитой горем жене, на банкете в Виндзоре без стеснения заигрывал с Кейт Миддлтон. Подвыпивший Макрон флиртовал с принцессой в присутствии ее свекра и мужа.