Трамп нашёл "секретное оружие" против России

Президент США Дональд Трамп намерен использовать главу американского Минфина Скотта Бессента в качестве секретного оружия против России.

СМИ называют Бессента "экономическим разрушителем" и главным козырем президента США. Трампу не удалось навязать свою позицию Владимиру Путину, поэтому он решил найти того, кто сможет повлиять на российскую экономику.

"Талантливый специалист с Уолл-стрит был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем", - сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

Кроме того, Трамп признал, что Россия выдержала западные санкции. Теперь он делает ставку на Бессента, который не просто разбирается в финансах, но и способен заключать выгодные сделки. Он способен рисковать и хорошо видит уязвимости оппонента.

"Министр финансов США Скотт Бессент - такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и Трамп сам", - сообщил источник британской газеты.

Ранее издание Politico написало, что Трамп готов поддержать новый пакет антироссийских санкций, если документ расширит его полномочия во внешней политике.