Ольга Остроумова рассказала об уходе со сцены: "Устаешь от театра, от людей"

Народная артистка России Ольга Остроумова пять лет назад потеряла мужа Валентина Гафта. Актриса нашла утешение в семье и театре. В свои 77 лет она продолжает выходить на сцену.

Остроумова призналась, что несколько лет назад пережила творческий кризис. В какой-то момент на нее навалилась небывалая усталость. "Была усталость от профессии, и мысль уйти. У меня был какой-то кризис. В тот момент институт театра мне казался каким-то притворством, понимаете. А на самом деле ведь нет", — рассказала актриса.

Вновь влюбиться в театр Остроумовой помог фестиваль Евгения Миронова. "Он меня туда пригласил лет 10 назад. К слову, я по-прежнему с тех пор туда езжу, была вот буквально на днях снова в Сыктывкаре, потом на сутки прилетела в Москву и отправилась к вам на ЗМКФ в Читу", — поделилась актриса.



По словам звезды советского кино, на фестивале она первый раз увидела, как люди в маленьких городах, не имея средств, сами шьют костюмы, мастерят декорации. "Никаких субсидий там и в помине нет, естественно. Получают гроши, но на выходе — спектакли, которые поражают. Тут я и подумала: о, дорогая моя, что-то ты неправильно в этой жизни понимаешь. Они меня воскресили, вернули на путь истины", — призналась вдова Гафта.

Теперь актриса старается не доводить себя до выгорания. Она берет отпуск и уезжает на дачу, чтобы побыть в уединении и заняться садом. "Отдых же — это перемена занятия. Устаешь от театра, от людей, потому что все время вращаешься, улыбаешься. А на даче я ценю уединение. Не одиночество, а именно уединение", — цитирует Остроумову "СтарХит".