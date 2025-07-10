На "Госуслугах" появятся 35 новых "жизненных ситуаций"

До конца года 35 новых "жизненных ситуаций" появится на портале "Госуслуги".

Среди них - планирование и рождение ребенка, сервис "мой питомец", поддержка россиян за рубежом, покупка недвижимости, оформление опеки, поступление в колледж, запись на секции и кружки, отдых, волонтерство, прохождение диспансеризации и другие сервисы.

Также на портале "Госуслуг" появится возможность получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу и юристу. Дополнительные сервисы помогут решать вопросы, связанные с владением оружием и самоходной техникой.

"Приоритетные сервисы "жизненные ситуации" утверждены на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг", - сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Ранее в Госдуме предложили внедрить систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через портал "Госуслуги".