По Киеву нанесен массированный удар: небо затянуло густым дымом

Россия минувшей ночью нанесла массированный адар по столице Украины и Киевской области. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Воздушная тревога объявлялась трижды и длилась в общей сложности десять часов. По информации мэра Киева Виталия Кличко, повреждения зафиксированы в пяти районах: Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском и Подольском.

После ударов небо над Киевом затянуло густым дымом. Фиксируется ухудшение качества воздуха. Жителей Киева просят не открывать окна и не выходить на улицу.

Сирены также звучали в соседней Черниговской области, Одесской, Сумской и Харьковской областях.