Сотни взрывов этой ночью прогремели в Киеве и области. Поражены пункты базирования неонацистов и объекты ВПК. Сильные пожары вспыхнули на территориях авиационного завода "Антонов" и предприятия "Меридиан", в цехах которого ВСУ производили беспилотники. Ещё одной целью стал аэродром "Васильков". Над украинской столицей - столбы густого чёрного дыма. Возгорания до сих пор не ликвидировали. Также опубликовано видео вчерашнего массированного ракетного удара по заводу в Луцке. На кадрах хорошо видна повторная детонация боеприпасов, которые собирали на этом предприятии. Как неоднократно отмечали в Минобороны, украинские военные объекты ликвидируют в ответ на удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре и гражданскому сектору. Тяжёлая ситуация для киевских радикалов - на всех участках линии соприкосновения. Новые прорывы обороны противника - на Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

Расчёт "Мста-С" наносит точный удар по вражескому пункту беспилотных летательных аппаратов. Обнаружили его наши разведчики - операторы дронов, ведущие круглосуточный мониторинг местности. Далее на авансцену оперативно вышли артиллеристы. Боевая гаубица способна поражать цель на дистанции более 20 километров.

Ещё один вражеский расчёт БПЛА уничтожил экипаж танка Т- 8 БВМ. Противник укрывался в полуразрушенном здании. Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попадания операторами беспилотников. Так выявленную цель удалось уничтожить с наименьшим расходом боеприпасов.

Российский триколор поднят над населённым пунктом Толстой Донецкой народной республики. Оборону удерживали в основном мобилизованные украинцы. Прятались в одном из заброшенным зданий. При зачистке разведчики обратили внимание на дом, из которого торчали антенны. При штурме нашли шестерых человек: трое были взяты в плен. Ещё трое оказались иностранными наёмниками.

Особую роль во время штурма сыграли и операторы БПЛА мотострелковой бригады. Они вели разведку с воздуха, активно мешая резервам противника подойти и вмешаться.

Появились детали освобождения населённого пункта Дачное в Днепропетровской области. Почти сутки наши бойцы выдавливали противника. Главной трудностью стала логистика: единственная трасса находилась под постоянным наблюдением врага. Бойцам пришлось проявлять изобретательность. Для переправы использовали даже самодельные плоты. Ярким примером героизма стал эпизод, когда двое бойцов российской армии самостоятельно зачистили укрепрайон с бетонными дотами длиной более километра. На связь вышли только через сутки после захода на опорный пункт ВСУ.