Минобороны получило новую партию Су-34

Мощное пополнение парка ВКС России. Объединённая авиастроительная корпорация передала Министерству обороны партию новых истребителей - бомбардировщиков Су-34.

Эти многофункциональные машины особенно востребованы нашими лётчиками. Су-34 успешно завоёвывают господство в воздухе. Эффективны и днём, и ночью при любых погодных условиях. С лёгкостью поражают цели на огромных расстояниях, обходя современные системы ПВО.

Самолёты прошли полный цикл заводских испытаний в различных режимах и прибыли на аэродромы базирования. Это уже пятая партия новой оперативно - тактической авиатехники, которую поставили Минобороны с начала года.