Лавров прибыл в столицу Малайзии

Непростая дискуссия о главных проблемах мировой геополитики. Сегодня в Малайзии стартует совещание министров иностранных дел АСЕАН. С двухдневным визитом в столицу страны - Куала-Лумпур - прибыл Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии примет участие в общих дискуссиях, а также проведет ряд двусторонних встреч. Планируется обсудить милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона и особенно - попытки НАТО расширить свое присутствие.

Как подтвердили в нашем МИДе, прорабатывается и возможность переговоров Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.