Йеменские хуситы показали кадры уничтожения очередного сухогруза

Йеменские хуситы опубликовали кадры уничтожения очередного судна, связанного с еврейским государством. Это уже второе видео за два дня. Несколько снарядов - предположительно, иранских противокорабельных ракет - выпустили по греческому сухогрузу, который ранее заходил в израильский порт.

Контейнеровоз получил серьезные пробоины и пошел ко дну Красного моря. На борту находились 25 человек, в том числе россиянин. Он ранен. Четверо моряков погибли, еще шестерых спасли. Остальные, по данным американского посольства, в плену у повстанцев. Официально выжившие члены экипажа числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.