Пара алабаев держит в страхе жителей микрорайона в Нижнем Новгороде

В смертельно опасное мероприятие превратилась прогулка с домашним питомцем для жителей одного из микрорайонов Нижнего Новгорода. Причина - пара алабаев, которые свободно разгуливают по окрестностям без какого-либо присмотра. Огромные псы нападают на животных и их хозяев. От укусов овчарок уже погибли несколько собак и пострадали люди. Возмущенные граждане разыскали владельца агрессоров, однако тот никакой проблемы не увидел. В итоге безответственный заводчик оказался в поле зрения полиции.

Подробнее – в репортаже