Члены правительства приехали проститься с экс-министром транспорта Старовойтом

В Москве прощаются с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, который трагический погиб в минувший понедельник. Церемония проходит в Центральной клинической больнице.

Проститься с экс-министром и бывшим губернатором Курской области приехали вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава РЖД Олег Белозеров, работники министерства транспорта.

Очевидцы сообщают, что в зал для прощания пускают строго по спискам. Территория вокруг ЦКБ оцеплена.

Похоронят Старовойта завтра в Санкт-Петербурге.

Тело Романа Старовойта было найдено днем в понедельник, 7 июля. Он совершил самоубийство рядом с парковкой в Одинцовском городском округе Московской области.

Ранее в понедельник Старовойта уволили с поста министра транспорта. На этом посту его сменил Андрей Никитин.