Пациент выкинул фельдшера из машины скорой помощи

В Ленинградской области неадекватный пациент вытолкал медсестру из машины скорой помощи.

Инцидент произошел в Ломоносовском районе на 96-м километре внутреннего кольца КАД два дня назад. В скорую поступил звонок о возможном наезде на пешехода в поселке Новоселье. Медики приехали на вызов, но информацию о сбитом пешеходе не подтвердилась. Но на месте бригада обнаружила 39-летнего пьяного мужчину и приняла решение отвезти его в больницу.

В пути нетрезвый мужчина вел себя буйно, набросился на 25-летнюю девушку-фельдшера и вытолкал ее из машины. Медсестра выпала на ходу из машины и упала на бордюр. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом костей таза, пишет 47news.

Агрессивного пассажира увезли в полицию. В отделении на него составили протокол за появление пьяным в общественном месте. Об инциденте с медсестрой сообщили в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.