Сын заставляет работать больную Кадышеву: "Она окочурится на сцене"

Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо" пользуются невероятной популярностью у молодежи, они даже выступили на празднике выпускников в Санкт-Петербурге. На внезапной волне успеха артисты решили, что пришло время покорять стадионы.

Вот только поклонники Надежды Никитичны переживают, не повредит ли это ее здоровью. Сын и муж певицы выглядят прекрасно, они явно с легкостью смогут развлечь целый стадион зрителей, чего не скажешь о Кадышевой. В недавнем интервью бывшая невестка артистки заявила, что Надежда Никитична плоха, якобы она вынуждена каждый день принимать лекарства. Но организаторы концертов успокаивают народ, мол, слухи о проблемах со здоровьем исполнительницы хита "Веночек" слишком преувеличены.

Эту информацию прокомментировал Отар Кушанашвили. Журналист в эфире шоу "Каково?!" заявил, что певица может умереть прямо на сцене. По мнению Отара, заметно, что Кадышева на концертах держится из последних сил. Кушанашвили предполагает, что исполнительница вынуждена петь, потому что об этом ее просит сын Григорий.

"Вы же видите, что она болезненно выглядит? Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее", — высказался ведущий.

Кушанашвили возмущен поведением Григория, который, по его мнению, пользуется талантом матери. Именно из-за него, как утверждает журналист, певица продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем.