Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США.

26-летнего Касаткина задержали 21 июня в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, куда он прилетел со своей невестой. Как пишут СМИ, во французской столице молодой человек намеревался сделать своей девушке предложение.

Спортсмена обвиняют в участии в хакерской группировке, занимавшейся вымогательством через кибератаки, сообщило Agence France-Presse (AFP). Ему грозит экстрадиция в США.

В настоящий момент Касаткин находится под стражей, свою вину он отрицает. По словам спортсмена, он купил бывшую в употреблении компьютерную технику, с которой, возможно, совершались хакерские атаки.

"Устройство либо уже было скомпрометировано, либо использовалось кем-то другим, чтобы скрыть свою цифровую личность", - сообщил адвокат баскетболиста Фредерик Бело.

Защита Касаткина ходатайствовала об освобождении под залог, так как физическое состояние спортсмена под стражей резко ухудшилось: в камере не нет тренажерного зала, за три недели он потерял шесть килограмм. Это может негативно сказаться на карьере баскетболиста, отметил Бело.