В одной из самых страшных колоний России произошел пожар

В городе Соликамск (Пермский край) произошел пожар на территории колонии для пожизненно осужденных "Белый лебедь" (ИК-3).

Информация о возгорании поступила 10 июля в 11:30 по местному времени. Пожар вспыхнул в деревообрабатывающем цехе, сейчас он составляет 800 квадратных метров, пишет "112". Огонь локализован.

В момент ЧП в здании никого не было, пострадавших нет. Эвакуация из здания не требуется.

На время пожара производственные работы в цехе были приостановлены, сообщили в региональном главке МЧС.