Кейт Миддлтон больше не спит с мужем — и вот почему

Уже несколько месяцев британские газеты обсуждают тревожные новости из дворца. Якобы принц Уильям готовится к разводу, он даже нанял адвокатов, которые помогли леди Ди расторгнуть брак с Чарльзом. Теперь же стало известно, что Кэтрин и Уильям не спят вместе.

Королевские инсайдеры рассказали, что принц и принцесса Уэльские только на публике идеальная пара, когда же они остаются наедине, то нередко общаются на повышенных тонах. Как и многие супруги, Кейт и Уильям спорят, кричат и кидают друг в друга вещи.

А с некоторых пор супруги оборудовали по спальне для каждого. Кейт отказалась каждую ночь проводить в постели с мужем, ей нравится иметь личное пространство. В своей комнате она может уединиться после ссоры или просто провести время в тишине. Более того, после лечения рака Кэтрин испытывает проблемы со сном, она может ворочаться часами.

Эксперт по отношениям Джессика Олдерсон прокомментировала решение Кейт и Уильяма спать отдельно. Специалист считает это верным выбором. По словам Олдерсон, когда у мужа и жены отдельные кровати, качество сна значительно улучшается. А хороший отдых в свою очередь положительно влияет на все сферы жизни, включая отношения.

В королевской семье в целом считается нормой спать в разных спальнях. У королевы Елизаветы II и принца Филиппа были разные покои, а теперь королева Камилла и ее муж Карл III спят по отдельности. Более того, у возрастных супругов три спальных комнаты – по одной на каждого, а также общая спальня.