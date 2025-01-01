Минтруд опроверг информацию о массовом завозе индусов в Россию

Министерство труда России опровергло информацию о возможном завозе одного миллиона мигрантов из Индии.

На 2025 год квота для граждан Индии составляет 71 817 разрешений на работу по всей стране, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Квоты формируются на год вперед, а их объем определяется исходя из запросов.

О ввозе одного миллиона специалистов из Индии ранее заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин. Таким образом планируется решить проблему нехватки рабочей силы в промышленности Свердловской области.

В отличие от мигрантов из бывших союзных республик, приезд иностранных рабочих из Индии, Шри-Ланки и КНДР - это совершенно "новый уровень международной кооперации", подчеркнул Беседин.