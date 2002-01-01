Оксана Федорова снялась в купальнике на яхте и народ ахнул

Оксане Федоровой, которая в 2002 году завоевала титул "Мисс Вселенная", 47 лет. Но она все так же прекрасна, как в тот день, когда ее признали королевой красоты.

Бывшая ведущая "Спокойной ночи, малыши" сейчас отдыхает на море и делится с поклонниками захватывающими дух фотографиями. Оксана снялась в ярком купальнике, дополнив образ прозрачной рубашкой. Федорова позировала на яхте во время морской прогулки и обворожительно улыбалась.

"Мое присутствие и солнце. Девушка-лето", — подписала снимок королева красоты.

Поклонники Оксаны пришли в восторг от снимка. Народ уверяет, что она великолепно выглядит. "Ни одной морщинки, вот это да!"; "Ах, какая женщина!"; "Самая красивая в мире девушка!"; "Федорова - образец женственности", - рассыпались в комплиментах фанаты экс-модели.

Ранее Оксана призналась, что в ее жизни был период, когда она сильно комплексовала из-за внешности. Федорова считала, что у нее некрасивые ноги и осанка. Чтобы побороть неуверенность в себе "Мисс Вселенная" занялась танцами и пением.

Напомним, Оксана Федорова счастлива в браке, она воспитывает двоих детей: в 2012 году у королевы красоты родился мальчик Федор, а через год девочка Елизавета.