Лавров и Рубио общались около часа

Переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялись сегодня в Малайзии на полях министерского совещания АСЕАН. Это была вторая личная встреча главы российского МИДа и госсекретаря США.

Ранее дипломаты несколько раз общались по телефону, а в феврале провели консультации в Эр-Рияде. Тогда было решено начать работу по нормализации двусторонних отношений.

Разговор в Куала-Лумпуре длился около часа. Подробностей не приводится. Перед началом встречи журналисты из США по собственной традиции выкрикивали вопросы, но Лавров и Рубио воздержались от ответов и приступили к обсуждению без каких-либо предварительных комментариев.