Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен остаётся на своем посту. Европарламент сегодня отклонил вотум недоверия руководителю брюссельской бюрократии.

Она замешана во многих скандалах. В частности, с закупками прививок во время пандемии. Фон дер Ляйен подозревали в заключении контрактов на поставки американской вакцины от коронавируса до завершения клинических испытаний и без согласования со странами ЕС.

Сама чиновница внятных объяснений по этому поводу не дала, но обвинила в заговоре против себя неких экстремистов и сторонников России. Результат голосования был предсказуем. Противники фон дер Ляйен заранее заявили, что этот вотум - не последний.