В Киеве застрелили полковника СБУ

В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича.

Об убийстве сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов в России – прим. ред.).

В Голосеевском районе неизвестный пять раз выстрелил в упор из пистолета с глушителем, а затем скрылся. Воронич умер на месте.

"Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - сообщили в СБУ, не уточнил, о ком идет речь.

50-летний Воронич отвечал за ряд диверсий на территории России. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций.