Пожар на крыше жилого дома произошел в подмосковном Пушкине

Пожар в подмосковном Пушкине. Крыша жилого дома загорелась сегодня утром на Московском проспекте. Чёрные клубы дыма можно было увидеть далеко от места происшествия. Площадь возгорания достигала 500 квадратных метров.

Выяснилось, что огонь вспыхнул во время проведения ремонтных работ. Всех жителей дома успели оперативно эвакуировать. Обошлось без пострадавших. Сейчас жильцов уже начали пускать в квартиры. Некоторые оказались затоплены водой. Теперь предстоит оценить ущерб. Прокуратура проверит деятельность подрядной организации.