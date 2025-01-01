Собянин: Первый этап благоустройства территории "Лужников" завершится уже в этом году

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству территории комплекса "Лужники". В частности, на центральной площади создают оригинальный фонтан. В котором будет отображаться не только Большая спортивная арена, но и главное здание МГУ. А ещё здесь появится современный причал.

Когда звучит название "Лужники", первые ассоциации - спорт, соревнования и рекорды. Но скоро этот легендарный комплекс раскроет свой потенциал с новой стороны. Ход работ по созданию уникального пространства сегодня лично проконтролировал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Значительная часть территории находится, по сути, в депрессивном состоянии, плюс инженерные коммуникации, проложенные уже достаточно давно, требуют реконструкции. Поэтому решили провести дополнительную реконструкцию территории "Лужников". Первая очередь - это там, где мы сегодня с вами находимся, центральная площадь. По сути дела, это большая такая бетонная площадка, пустовавшая годы и годы", - рассказал Собянин.

Теперь новым центром притяжения на главной площади станет огромное, как зеркало, водное полотно. Летом его берега превратятся в оазис отдыха с уютными столиками и шезлонгами. А по вечерам место будет сценой для захватывающих водных представлений.

"Сейчас происходит мощение гранита. Устанавливаются насосы для того, чтобы можно было запустить к концу лета и настроить оборудование. Зимой данная водная гладь преображается у нас в каток", - пояснил Алексей Вешкин, начальник 3-го управления МосводоканалСтройТрест.

Обрамят площадь обновленные аллеи. На смену старым деревьям придут стройные ряды молодых кленов. Между ними появятся павильоны с кофейнями, ресторанами, пунктами проката коньков и удобными раздевалками - все для комфорта гостей в любое время года.

Преображение "Лужников" пройдет в три этапа с 2025 по 2027 год, чтобы стройка не мешала гостям комплекса. Всего будет обновлено 55 га территории. В 2025 году процесс охватит 16 тысяч квадратных метров на Центральной площади, а также причал. В 2026 году фокус сместится на создание новых спортивных зон у Фестивальной площади и "Под Мостом". Завершится все в 2027 году обновлением ключевых спортивных объектов.

Причал "Лужники-Центральный" готовится стать настоящими речными воротами комплекса. Он сможет принимать одновременно два прогулочных теплохода, а также будет готов к обслуживанию регулярных речных маршрутов.

"Изначально этот причал был построен в 37 году, причал был лодочный. Сейчас мы его переоборудуем соответственно для подхода теплоходов и швартовки "шайбы" для электросудов", - отметил Олег Машошин, главный инженер ГБУ "Гормост".

Кроме того, на прогулочных дорожках появится свежее покрытие, а среди зелени - изящные декорации. А вечером благодаря современной подсветке здесь будет особая атмосфера. И "Лужники" шаг за шагом превратятся в один из самых современных парков столицы.