В Москве задержали теневых банкиров, обороты от бизнеса которых измерялись миллиардами. В ходе обысков в офисах и домах нарушителей изъяли средства связи, компьютерную технику, печати и документы, которые красноречивее любых свидетелей рассказали о теневых схемах.

По данным следствия, с лета прошлого года злоумышленники проводили банковские операции без лицензии. Чтобы оказать различные финансовые услуги, использовали подконтрольные юридические лица. С клиентов брали не менее 11 процентов комиссии.