В Москве задержали теневых банкиров, обороты от бизнеса которых измерялись миллиардами. В ходе обысков в офисах и домах нарушителей изъяли средства связи, компьютерную технику, печати и документы, которые красноречивее любых свидетелей рассказали о теневых схемах.
По данным следствия, с лета прошлого года злоумышленники проводили банковские операции без лицензии. Чтобы оказать различные финансовые услуги, использовали подконтрольные юридические лица. С клиентов брали не менее 11 процентов комиссии.
"Задержаны пятеро участников организованной группы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей. Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ", - отметила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.