Акулы и динозавры: кто обитал на территории нынешней Москвы 150 млн лет назад

Брахиоподы, аммониты и лилии. Коллекция Дарвиновского музея постоянно пополняется новыми экспонатами. Они пролежали на дне давно исчезнувшего моря миллионы лет и окаменели. Теперь главное не только разглядеть в толще породы застывшую жизнь, но и умело извлечь артефакт. Кто плавал на территории Москвы и окрестностей?

Каменная пустыня, палящее солнце – вот где Валентин Горбенко проводит всё свободное время. В карьере, как золотоискатель, он ищет древние окаменелости. Самая крутая его находка – три года назад он обнаружил ранее неизвестный вид морской лилии.

150 миллионов лет назад на месте Москвы и Подмосковья было море. Кости динозавров здесь – большая редкость. Чаще попадаются окаменелости мелких обитателей: морских лилий, брахиопод, аммонитов или моллюсков. Тогда здесь плавали акулы, по дну ползали звёзды, а моллюсков было видимо-невидимо.

Сейчас их останки скрыты под землёй, но иногда вода или люди открывают к ним доступ. Лучше всего искать в карьерах, где добывают песок, глину или известняк. Находки сразу отправляют на изучение – сначала их нужно аккуратно извлечь из куска породы.

Дальше определяют, что за вид. В музее хранятся не только окаменелости, но и минералы – кристаллы кварца, гипса, агаты. Подмосковные окаменелости – в основном из каменноугольного, юрского и мелового периодов. В те времена здесь плавали не только лилии, но и рептилии – например, плезиозавры. Иногда везёт найти их кости – некоторые достигали 10 метров в длину.

"Размер ящеров разный, средний – полтора-два метра, но были рекордные особи до 14 метров. Плезиозавров часто сравнивают со змеями, которых продели через панцирь морской черепахи", - рассказал Александр Арешин, российский исследователь палеонтологии, хранитель палеонтологической коллекции, старший научный сотрудник Государственного Дарвинского музея.

Ведь Подмосковье – это не только пробки и многоэтажки, но и настоящее доисторическое море, спрятанное у нас под ногами.