Песков сделал заявление о возобновлении полетов в Геленджик

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном возобновлении полетов в Геленджик. По его словам, это произойдет, когда позволят условия.

Песков подчеркнул, что вопрос открытия аэропортов на юге России является прерогативой Министерства транспорта и военного ведомства. В этом вопросе главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

"И это то, что стоит во главе угла. Вот как только условия созреют для этого, то запустится авиасообщение", - сказал Песков, добавив, что это касается и аэропорта в Симферополе.

Накануне стало известно, что аэропорт Геленджика может быть в ближайшее время открыт для выполнения внутренних рейсов. "Аэрофлот" уже открыл продажу билетов из Москвы с вылетом 18 июля. О возможности запуска рейсов в Геленджик сообщили и другие российские авиакомпании.