Московские школьники показали высокие результаты на робототехнической олимпиаде

Снова лучшие! Московские школьники вновь показали самые высокие результаты на Российской робототехнической олимпиаде. 51 награда - серьёзное достижение! Проходили соревнования в Мурманске, поэтому и задачи были посвящены Северному морскому пути. Впрочем, творческие амбиции одарённых подростков, конечно, не ограничились лишь одной темой. Что вдохновляло и как шли к победе?

Накаты, топ-спины, смэши: робот-тренер "Pingpal" не даёт спуска соперникам. И неважно, кто по другую сторону игрового стола: любители или профи. Необычный гаджет от программного обеспечения до последней детали - работа команды московских старшеклассников. Изобретение принесло им первое место в финале Российской робототехнической олимпиады в категории "Искусственный интеллект" - одной из самых престижных и творческих.

Свои прототипы умных устройств в финале олимпиады, проходившем недавно в Мурманске, представили и другие школьные команды из Москвы. Из них 25 получили призовые места и награды. Четвероклассники Матвей Коновалов и Тимофей Трактирников - одни из самых юных призеров. Но от старших коллег-инженеров не отстают: сами разработали модель инновационного робота-погрузчика, сами запрограммировали.

Научить ребят самостоятельно решать задачи любой сложности, которые могут встретиться им и в реальной жизни - вот главная из целей обучения робототехнике. Работа с инженерными проектами наглядна, она помогает развивать навыки учащихся в комплексе. Здесь и физика, и математика, и информатика - и не только в теории, но и на практике. В распоряжении столичных школьников - все необходимое оборудование и ИТ-полигоны, созданные при школах и центрах дополнительного образования.

"Это устройство, которое выдаёт по одному или по два маленькие кубики. Задача ребят была не только создать робота, но еще и рассчитать его электрическую схему, рассчитать аккумуляторы и запрограммировать устройство на другом языке программирования", - пояснил Ярослав Михайленко, педагог дополнительного образования школы № 1518 г. Москвы.

Задачи непростые даже для самых смышлёных, предупреждают преподаватели. Тем, кто впервые приходит на занятия, случается, не хватает терпения и усидчивости. Азарт же к работе с электроникой пробуждают первые успехи и, конечно, победы на конкурсах и олимпиадах, которые в городе проходят регулярно. Выезжают юные инженеры и на соревнования всероссийского и международного масштаба. На счету столичных команд в этом году уже не один десяток призовых мест и званий.