Неизлечимо больной внук Пугачевой расстался с женой

Никита Пресняков на днях сожалел об отъезде из России. Внуку Аллы Пугачевой стало обидно, что его не позвали в шоу, в котором собрали всех детей знаменитостей. Оказывается, по Родине певец затосковал не только из-за реалити.

Алена Краснова, жена Никиты, оставила мужа в США и прилетела в Россию. Дома девушка встретилась с подругами, погуляла по любимым местам. Краснова не скрывает, что находится в Москве, Алена делится фотографиями с поездки на своей странице в соцсети.

Почему Пресняков не приехал с женой, не сообщается. Ранее сын Кристины Орбакайте признался, что у него обнаружили неизлечимое заболевание — полипы желчного пузыря. "Это нельзя вылечить, но можно остановить. Иначе придется удалять желчный пузырь", — делился Никита.

Напомнил, что пару лет назад ходили слухи, что Пресняков и Краснова разводятся. Об этом объявил продюсер Леонид Дзюник. Никита тогда опроверг сообщение о расставании с женой. "Мы безумно любим друг друга! У нас всё отлично!" — заверял сын Орбакайте.