Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня Луна в Водолее зажигает лампочки вдохновения и приглашает к открытиям. Это день, когда стоит ловить волны - новостей, эмоций, встреч и ощущений.

Тельцы

Если в последнее время представители этого знака чувствовали, что застряли на одном месте, сегодня придет шанс шагнуть вперед. Возможен неожиданный прорыв в ваших делах.

Близнецы

Пятница напомнит вам, как приятно мечтать о дальних краях. Хороший день для поиска авиабилетов, составления маршрутов, подачи заявок на обучение.

Раки

Сегодняшние новости могут коснуться денег: страховок, кредитов, выплат, алиментов. Все это может приятно удивить. Интуиция поможет вам не ошибиться.

Львы

Звезды намекают на сюрприз от любимого человека, друга или даже незнакомца. Все, что произойдет сегодня, будет ярким, живым, вдохновляющим.

Девы

Хватит жить по накатанной! Попробуйте новую утреннюю практику, замените кофе на чай или отправляйтесь на работу совершенно другим маршрутом.

Весы

Представителям этого знака хочется флирта, красивых нарядов, свиданий и творчества – на то оно и лето! Может родиться классная идея. Пробуйте, проявляйтесь, будьте в игре.

Скорпионы

Возможны неожиданные изменения дома или в кругу семьи - визит гостей, новости, спонтанные покупки для быта. Будьте открыты к переменам, они к лучшему.

Стрельцы

Вы будете на связи весь день: переписки, разговоры, неожиданные предложения - день активный, и это вам сейчас по душе. Доверяйте своему чутью.

Козероги

Звезды обещают вам финансовую находку: выгодную акцию, скидку, полезный совет или даже идею для заработка. Почему бы не попробовать?

Водолеи

Луна в вашем знаке, а это значит, все внимание направлено внутрь. Вдохновение, энергия, озарения, ощущение, что жизнь в ваших руках. Будьте яркими, как летнее солнце!

Рыбы

Пятница захочет увести вас подальше от шумных многолюдных мест. Вы правильно сделаете, если проведете вечер наедине с собой или близким человеком.