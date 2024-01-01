Собянин объявил о начале конкурса на соискание премий имени Чуковского

В Москве уже в пятый раз пройдет конкурс на соискание премии имени Корнея Чуковского в области детской литературы. О начале према заявок сообщил Сергей Собянин. Участниками могут стать авторы, которые опубликовались с 1 января 2024 года. Победителя в одной из номинации выберут на портале "Активный гражданин".

Ранее Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация". Оценивать работы будет не только жюри, но и москвичи на портале "Активный гражданин". Заявки принимаются до конца августа.