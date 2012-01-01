Стоянов вспомнил, как больной раком Олейников остался без усов: "Это было страшное зрелище"

Юрий Стоянов отмечает 68-летие. Артист вспоминает, что успел сделать за годы творчества. Стоянов признается, что в его биографии особое место занимает передача "Городок".

Шоу артист создал в паре с Ильей Олейниковым. Почти 20 лет "Городок" радовал зрителей, но после смерти напарника Стоянов решил, что не будет возобновлять съемки передачи. Напомним, Илья Олейников ушел из жизни 11 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге в возрасте 65 лет. Его сгубил рак легких.

В свежем интервью в YouTube-шоу "Ещенепознер" Стоянов признался, что "Городок" мог закрыться гораздо раньше. В какой-то момент артисту надоело, что он исполняет все женские роли, а его напарник отлынивает от этого дела. Более того, юморист рассказал, что однажды ему позвонил актер Олег Басилашвили и пристыдил: "Старик, что-то с девочками перебираешь".

После слов именитого коллеги, Юрий раздумывал целую неделю, а потом пришел к Олейникову и объявил, что теперь тот должен взять на себя женские роли.

"Устроил скандал Илюше Олейникову: “Не буду больше баб играть вообще! Почему я это делаю? Только потому что ты с усами! Сбривай усы или я закрываю лавочку!”" — в порыве эмоций выдал тогда Стоянов.

Илья в итоге побрился, но когда он пришел в студию без усов, все за голову схватились. "Это было страшное зрелище! Я понял, что если хотя бы три такие женщины появится в “Городке”, то мы потеряем аудиторию сразу. И сказал: “Отращивай на фиг”", — поделился воспоминанием артист.