Британские власти в четверг, 10 июля, объявили о планах относительно новых поставок вооружений киевскому режиму. Как сообщает правительство Великобритании, Лондон выделит Украине 5 тысяч ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО).

Эти поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, подписанного Великобританией и Украиной на конференции в Риме. Британская сторона планирует выделить на пресловутые поставки около 3,4 миллиарда долларов при сроке погашения кредита в 19 лет, сообщает РИА Новости.

Наряду с этим правительство Великобритании подтвердило, что в течение следующего года предоставит Украине двустороннюю помощь в размере до 283 миллионов фунтов стерлингов.

Заявление из Лондона прозвучало вскоре после обещания президента США Дональда Трампа отправить Украине десяток ракет-перехватчиков Patriot. В украинской армии сочли, что это глупая шутка, ведь такого количества ракет не хватит даже на один бой.

Источники между тем утверждают, что Германия задумала тайную сделку с США по оружию для Украины. В Берлине боятся, что недостаток ракет для систем противовоздушной обороны Patriot может плачевно сказаться на положении Украины, а потому проработали секретный план.