В Госдуме предложили ввести налог на достойную старость

В России нужно ввести налог на достойную старость и взимать его с тех россиян, кто не хочет иметь детей, но в преклонном возрасте будет нуждаться в опеке и заботе. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Гурулёв.

Парламентарий отметил, что каждому в старости, "когда ты будешь немощный", потребуется попечение, но встает вопрос, кто будет этим заниматься, если человек решил не иметь детей. Получается, что бремя заботы о таком старике ложится на государство, однако "почему государство должно выполнять эти обязанности", если "никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил".

Депутат предложил способ решения этой проблемы: "Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей".

При этом он признал, что для вывода России из нынешнего демографического кризиса требуется целый комплекс мер, сообщает "Царьград".

Ранее Гурулёв уже предлагал задуматься над возвращением к советской практике взимания налога на бездетность. Однако вскоре после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение" вместо созидания.

Исследование ВЦИОМ показало, что многие в России наслышаны об обсуждении возможности вернуть налог на бездетность. При этом 67% респондентов в той или иной степени относятся к такому налогу отрицательно, полагая, что он не отразится на демографической ситуации.