Виктория Боня довела 13-летнюю дочь до слез

Выпускница "Дома-2" родила свою единственную дочь от бизнесмена Алекса Смерфита. Анджелина большую часть времени проводит с папой, а на каникулы остается у мамы.

С начала лета девочка выпрашивала у родителей подарок. Анджелина с пяти лет занимается конным спортом и уже давно мечтает о своей лошади. Но Боня такой дорогой подарок наследнице сделать не могла, а отец девочки не соглашался купить животное. Однако Виктория смогла уговорить бывшего возлюбленного порадовать дочь.

Звезда реалити сняла на видео реакцию ребенка на радостную новость. Вика сама не ожидала, что у девочки будут такие эмоции — Анджелина обняла маму и заплакала.

"Моя зайка так хотела, моя девочка! Мы все поздравляем тебя! У тебя будет лошадь, которую ты хотела. Ты плачешь? Моя зайка! Плакать будем только от счастья!" — заявила телезвезда, поцеловав дочь.

Виктория призналась, что страсть к конному спорту у ее наследницы едва ли не с рождения. В шесть лет девочка могла скакать галопом без рук.