Рубио: США услышали от России "новую концепцию" по Украине

Американские политики на встрече с представителями России услышали новые предложения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал в четверг, 10 июля, госсекретарь США Марко Рубио.

Как отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, "это концепция, которую я передам президенту (США Дональду Трампу) сразу по возвращении".

Раскрывать детали пресловутых новых предложений Рубио не стал, однако заявил, что "нечто новое", прозвучавшее от российской стороны, "не гарантирует достижение мира".

Глава Госдепа также посетовал на то, что в США царит "и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", сообщает РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что недоволен российским президентом Владимиром Путиным, и обвинил его в том, что его заявления и предложения по Украине "звучат красиво, но на деле всё оказывается бессмысленно".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из Вашингтона звучит "много противоречивых заявлений", при этом Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают накачивать Украину оружием — поставки так и не прекращались.