Роспотребнадзор предложил сократить рабочий день из-за жары

Высокая температура воздуха ухудшает условия труда. В связи с этим Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций, которые стоит соблюдать в условиях установившейся во многих регионах России жары.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, рекомендуется поддерживать в помещении температуру не более 24-25 градусов. Если же возможности регулировать температуру нет и на рабочем месте становится слишком жарко, нужно сокращать продолжительность рабочего дня.

Роспотребнадзор уточнил, что если термометр в рабочем помещении без кондиционера показывает 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на час. При повышении температуры до 29 градусов нужно отпускать работников домой на два часа раньше, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на четыре часа.

Те, кто трудятся на открытом воздухе, в жару должны работать непрерывно не более 15-20 минут, а затем делать перерыв на 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Совокупная термическая нагрузка не должна превышать 4-5 часов ежедневно при наличии одежды, защищающей от теплового излучения. Если такой одежды нет — показатель снижается до 1,5-2 часов.

Тем временем столичные коммунальные службы пытаются облегчить жизнь москвичам, поливая дороги и проводя аэрацию воздуха. В метро, на МЦД и на вокзалах бесплатно раздают чистую воду — ее рекомендуется пить в жару побольше.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как вести себя в аномальную жару, чтобы минимизировать последствия для здоровья. Он предостерег от опасной ошибки, которую многие допускают в такую погоду.