Владимир Путин провел совещание по вопросам образования. Одной из тем стали результаты проведения ОГЭ и ЕГЭ.

В этом году наблюдается технологическое лидерство – все больше выпускников выбрали физику, химию, биологию. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, 62 процента учеников после 9 класса пошли учиться в колледжи. У абитуриентов растет популярность суперсервиса "Поступи в вуз онлайн", в ходе приемной кампании прошлого года им воспользовались 44 процента поступающих, в этом - уже 75 процентов.

Путин: У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап – уже поступления в специальные учебные заведения, и в средние, и в высшие. Преподаватели школ в отпуска уходят, тем не менее жизнь продолжается, в том числе подготовка уже к следующему сезону, материально-техническая подготовка.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер: Буквально несколько слов в области образования и науки. Образование вообще - это обучение и воспитание. По вашему поручению было построено 1634 школы, которые дали больше чем миллион мест. Это на 8800 больше планов. Помимо инфраструктуры, конечно, крайне важно уделять внимание нашим учителям, потому что есть регионы, в которых зарплаты отстают от тех, которые Вы нам указываете. Мы над этим работаем. При этом удалось выполнить ваше поручение - войти в десятку стран по качеству образования. Сейчас это [показатель] 8,3. Его, конечно, непросто будет удерживать, конкуренция высокая. Очень хороший показатель то, что наши ребята на международных олимпиадах по естественным наукам показывают хорошие результаты. У нас увеличилось число медалей, в том числе золотых – с 19 до 31.