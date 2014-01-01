Белоусов вручил проявившим мужество и героизм бойцам звезды Героев

В Национальном центре управления обороной России - торжественное построение. По левую руку от министра Андрея Белоусова - генералы. По правую - всего четверо бойцов. Но именно они сегодня герои дня. И страны.

На погонах - еще скромные звездочки. Трое - старшие лейтенанты. Один - младший сержант. Но это благодаря их доблести, отваге и бесстрашию освобождено Курское приграничье и Селидово. Уничтожены сотни опорных пунктов и укрепрайонов врага. Первым для вручения звезды Героя вызывают десантника Эммануила Давыдова. Он только два года назад окончил военное училище. А уже осенью 2024-го со своими бойцами сдерживал колонны ВСУ, рвущиеся в Коренево. И только в одним бою уничтожил 12 броневиков противника и натовский "Леопард".

Максим Феррар - самый старший по возрасту. И самый опытный. Он из Донбасса. Ополченец. Воюет с бандеровцами с 2014-го. Освобождал донецкий аэропорт. На груди - уже орден Мужества, медаль Суворова. А сегодня министр обороны лично прикрепил к кителю "Золотую Звезду".

Павел Евлашевич отправился в зону СВО добровольцем еще в 2022-м. Начинал рядовым. Сегодня уже офицер. На кителе три красные полоски - три ранения. Как и его товарищи - штурмовик. Говорит, это подразделения, где случайных людей нет. Только те, кто понимает, за что и во имя чего они каждую секунду идут на смертельный риск.

Они все как один повторяют: эти звезды - заслуга не личная, а всего подразделения. Вот и Максим Старцев - младший сержант. Худощавый, скромный, совсем не оратор. Но в бою ему нет равных по дерзости. Он, как и его товарищи, после церемонии вернется на передовую. Боевых задач у каждого еще будет немало. Но главная - одна. Победа.

За время СВО звания Героя России удостоены свыше 330 офицеров и сержантов. Этим знаком высшей воинской доблести отмечены подвиги настоящих патриотов - представителей более 20 народностей и национальностей нашей страны.